Bu akşam hangi diziler var? 04 Eylül Perşembe 2025 televizyondaki diziler

4 Eylül 2025 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:20

Togo

1932 yılında Alaska'da yaşanan zorlu bir salgın sırasında, posta köpeği Togo ve onun sahibi Leonhard Seppala, hayat kurtarmak için tehlikeli bir kış yolculuğuna çıkarlar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Düşüş

Becky, Hunter ve Becky'nin kocası Dan, bir dağa tırmanırlar. Dan dengesini kaybedip düşer ve ölür. Bunun üzerine Becky tırmanmayı bırakır ve kendini eve kapatır. Kocasının ölüm yıldönümünde Hunter ona bir teklifte bulunur. İki arkadaş Dan'i anmak için tekrar tırmanacaktır. 2000 metre yükseliğindeki radyo kulesinin tepesine çıkmaya hazırlanan Becky ve Hunter için gerilim dolu anlar başlamak üzeredir.

21:45 - 00:15

Eşref Rüya

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref'in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir. Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengeler değişirken, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Bihter

Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan'ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Ailenin yakışıklı üyesi Behlül'le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Ailem Robotlara Karşı

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

19:00 - 21:15

Gürcistan - Türkiye

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Tiflis'te Gürcistan Millî Takımı ile karşılaşıyor.

21:15 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?