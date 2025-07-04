Bu akşam hangi diziler var? 04 Temmuz Cuma 2025 televizyondaki diziler

4 Temmuz 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Yardımcı Oyuncu

Üniversite için İstanbul'a okumaya gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat'ın hayatı babasının maddi durumu bozulunca altüst olur. Çeşitli tesadüfler neticesinde bir dizi setinde figüranlığa başlayan Murat, hayatında hiç deneyimlemediği fantastik bir dünya ile karşılaşır.

22:00 - 00:15

Fluminense - El Hilal

FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, ikinci bölümünde rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya'ya çeviriyor.

21:45 - 00:00

San Andreas Fayı

California'da büyük bir depremin ardından kurtarma helikopteri pilotu Ray ve eski eşi Emma, kızları Blake'i kurtarmak için eyalet üzerinde tehlikeli bir yolculuğa çıkar…

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Aşkımızın Son Tekmesi

Esra’nın Çetin’in ona duyduğu büyük aşktan haberi yoktur. Çetin, ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra’ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel’le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra’yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir. Hocaların hocası Saffet Hoca, Çetin'in sınıftakilerden biriyle dövüşmesini ister. Gözü korkan Çetin, Defne’yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca’nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne’den çok fena dayak yer. Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin’e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar...

SHOW TV

20:00 - 21:45

Sakar Şakir

Sakarlığı ve dağınıklığıyla ünlü olan Şakir, yaşadığı çevrede çok sevilmektedir. Bir gün bir haber gelir; İstanbul'daki amcasından miras kalmıştır. Şakir eşyalarını toplar ve yola çıkar. İstanbul'a geldiği gün Gardrop Fuat'la karşılaşır. Aynı köyden olan Fuat, Şakir'in sakarlıkları yüzünden sürekli deliye dönmektedir. Bu arada İstanbul'da yaşayan ve Şakir'in akrabası olan Hacı, kalan mirasa konmuştur. Onun açgözlülüğüne karşı Şakir'in elindeki tek koz sakarlığı ve şansıdır.

21:45 - 23:30

Cafer'in Çilesi

Cafer, yaşlı akrabalarının köşkünde yaşayan saf biridir. Köşkte yalnız kaldığı sırada askerlik arkadaşı Refik'le karşılaşır. İki arkadaşın başlarına gelmeyen kalmaz.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Öyle Olsun

Bir gazeteci sürekli haber yapıp eleştirdiği zeytinyağı kralının kızını tavlamak zorunda kalır. Amacı yanlışlıkla yazdığı bir haber yüzünden kendisine açılan davadan kurtulmaktır. Kıza gerçekten aşık olunca işler değişir.

22:00 - 00:00

Senede Bir Gün

Birbirlerini çok seven ve evlenecek olan Nazlı ve Emin Rumeli'nin istila edilmesiyle ayrılmak zorunda kalırlar. Nazlı, Emin'in öldüğünü sanmaktadır, fakat Emin kurtulmuştur. Yıllarca kavuşma mücadelesi veren çift senede bir gün de olsa bir çay bahçesinde buluşurlar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı

Geçen onca zamana rağmen Scrat, hala meşe palamudunun peşinden koşmaktadır. Manny ve Ellie ise minik mamutlarının doğumunu heyecanla beklemektedir. Dinozor yumurtalarını kaçırıp kendine geçici bir aile kuran tembel Sid ise yine başını belaya sokmuştur. Kılıç dişli kaplan Diego, arkadaşlarıyla ilişkisinde yumuşak bir tavır sergileyip sergilemediğini sorgulamaktadır. Başı dertte olan Sid’i kurtarmak için bir araya gelen kahramanlarımız, dinozorların gizemli dünyasına doğru yola çıkarlar. Bu topraklarda savaşçı bitkiler ve önüne çıkanlara saldırıp duran hayvanlar da vardır. Kahramanlarımız burada, acımasız dinozor avcısı, tek gözlü gelincik Buck ile karşılaşır.

21:50 - 00:30

Aile Saadeti

Konaktakiler Hakkı'nın adamları tarafından dövülen Pars'ın etrafında pervane olur. Hakkı, Tekin'den aldığı paranın bir kısmını toparlayıp şirkete gider ve Rıdo, Bertu ve Doberman'ın gözaltında olduğunu söyler. Konaktakilerin parası bitmiştir, eşyaları ve kitapları satıp para kazanmayı düşünürler. Bir çıkış yolu bulamayınca Tülay, hiç vazgeçemediği kürkünü satmayı önerir, Emin de çalıştığı atölyeden avans isteyecektir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.