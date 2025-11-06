Bu akşam hangi diziler var? 06 Kasım Perşembe 2025 televizyondaki diziler

6 Kasım Perşembe 2025 televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, Now TV, Star TV, TRT1 ve TV8 ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler için her kanalda farklı bir heyecan var. Peki bu akşam hangi diziler var, en çok hangi yapımlar merak ediliyor? İşte 6 Kasım Perşembe akşamının dizi listesi ve TV yayın akışı...

TRT1

19:00 - 19:45

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:45 - 20:45

Maç Önü

Maç öncesinde yaşanan gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncuların, antrenörlerin görüşleri izleyiciye aktarılıyor.

20:45 - 23:00

Samsunspor - Hamrun Spartans

Samsunspor ile Hamrun Spartans, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Güller ve Günahlar

Serhat, Hayal'in öğrendikleri ile alt üst olurken Cihan ise Ebru'nun beklenmedik hamlesi ile uğraşmaktadır. Berrak'la ilgili gelen yeni bir bilgi Zeynep ve Serhat'ı harekete geçirirken Tibet'in onlar için planladığı şeyden haberleri yoktur. Serhat, yeni bir bilginin peşinde koşarken hastaneden gelen haberle bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Halef

Sevde'nin herkesin içinde yaptığı itiraf, Melek için her şeyi değiştirecek niteliktedir. Geçmişine dair açığa çıkan her sır, Melek'i yeni bir arayışa sürükler. Öte yandan Sevde'yi öldürme görevini tamamlamayan Yusuf, Sultan tarafından hiç istemeyeceği bir cezaya maruz kalır. Serhat'ın yemeğe çağırıp rencide ettiği Ziyan Ağa, olayın faturasını Yıldız'a keser. Yıldız'dan hatasını telafi etmesi için istediği bedel ise son derece ağırdır. Yıldız, ailesi ve Serhat arasında tercih yapmak zorundadır.

SHOW TV

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?