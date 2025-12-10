Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık 2025 televizyondaki diziler

10 Aralık 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Ejderhalar, Berk Adası'nı kendilerine mesken seçmişlerdir. Senelerce acımasız mahlukat tarafından yağmalanan talihsiz adanın biçare yerlileri için hayvanlarını çalıp evlerini yakan bu ejderhaları öldürmek bir nevi namus borcudur. Yetişkinlik çağına erişen genç erkeklerin yapması gereken tek şey bir ejderhayı öldürmektir.

22:00 - 00:25

Kasırga

Bir grup bilim insanı, hortum ve kasırgaları önceden tespit edebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Grubun eski üyesi Bill, bu tehlikeli işlerden uzaklaşmıştır ancak yeni bir fırtına projesinde yardım istenir. Ekibin amacı, Bill'in icat ettiği ve Dorothy adı verilen cihazı bir hortumun içine yerleştirerek veri toplamaktır. Bill, eski eşi Jo ve ekip, bu tehlikeli görev için fırtınanın içine girer.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Sakıncalı

Süreyya, Nazım'ın ona oynadığı büyük oyun karşısında çaresiz kalır, işlemediği bir suçtan tutuklu yargılanır. Fakat bu felaket Süreyya için aslında umudun başlangıcı olacaktır. Hapishanede olan Gonca, Süreyya'nın yanında yer alacaktır. Diğer yandan Çetin, Süreyya'yı korumak için Memduh'u karşısına almıştır ve Çetin ile Nazım gerilimi tırmanmaktadır. Bu gerilimin ortasında kalan Faysal'ın ise imdadına her zaman olduğu gibi Berfin yetişecektir. Süreyya hapisten bir avukatın yardımı ile çıkar. Nazım'a karşı boyun eğmeyen Süreyya, tanımadığı bir mahalleye sığınır. Mücadeleye devam etmekte kararlıdır ama Faysal ve Memduh Süreyya'ya cesaretinin bedelini ödetecektir.

SHOW TV

20:00 - 23:00

Rüya Gibi

İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın hikayesi...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:50

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Orhan

Hristiyanlığın karanlık tarikatı Kutsal Mabed Şövalyeleri, Anadolu'yu kana bulamak ve yeni bir Haçlı Seferi başlatmak için uçlara gelmiştir. Bizans İmparatoru'na alçakça saldıran Kutsal Mabed Şövalyelerinin hedefinde Orhan Bey ve ailesi vardır. Kutsal Mabed Şövalyelerinin acımasız lideri Hector, Orhan Bey'in en yakınlarından birinin ele geçirilmesini ister. Bu hain planın ilk adımı ise Fatma Hatun üzerinden atılacaktır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.