Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'ya hayranlarından yoğun ilgi! Eşinin bakışları dikkat çekti

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Demir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferit Kaya, gittiği davetlerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Etkinlik sırasında kadın hayranlarının etrafını sardığı oyuncunun fotoğraf çektirdiği anlar dikkat çekerken, eşinin bu sahneleri uzaktan şaşkın bir ifadeyle izlemesi gözlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Ferit Kaya'nın bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaya ve eşinin o anlarına sosyal medyada; 'eşi kıskanmış', 'eşi bile şaşırmış' gibi yorumlar yapıldı.