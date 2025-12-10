MAGAZİN

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'ya hayranlarından yoğun ilgi! Eşinin bakışları dikkat çekti

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Demir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferit Kaya katıldığı bir davette yoğun ilgi gördü. Hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen ünlü oyuncu tek tek fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Demir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ferit Kaya, gittiği davetlerde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Uzak Şehir in Demir i Ferit Kaya ya hayranlarından yoğun ilgi! Eşinin bakışları dikkat çekti 1

Etkinlik sırasında kadın hayranlarının etrafını sardığı oyuncunun fotoğraf çektirdiği anlar dikkat çekerken, eşinin bu sahneleri uzaktan şaşkın bir ifadeyle izlemesi gözlerden kaçmadı.

Uzak Şehir in Demir i Ferit Kaya ya hayranlarından yoğun ilgi! Eşinin bakışları dikkat çekti 2

YORUM YAĞDI

Ferit Kaya'nın bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaya ve eşinin o anlarına sosyal medyada; 'eşi kıskanmış', 'eşi bile şaşırmış' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Demir i Ferit Kaya ya hayranlarından yoğun ilgi! Eşinin bakışları dikkat çekti 3

