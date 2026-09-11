Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül Cuma 2026 televizyondaki diziler

Cuma akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Eylül 2026 Cuma günü ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Diziler, yarışma programları ve sevilen yapımlar arasında tercih yapmak isteyenler için kanalların bu akşamki yayın akışı belli oldu.
TRT 1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:30 Gönül Dağı
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Kuralsız Sokaklar
FOX
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:15 Müstakbel Damat
SHOW TV
- 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV
ATV
Okuyucu Yorumları 0 yorum