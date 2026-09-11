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Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül Cuma 2026 televizyondaki diziler

11 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül Cuma 2026 televizyondaki diziler

Cuma akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Eylül 2026 Cuma günü ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Diziler, yarışma programları ve sevilen yapımlar arasında tercih yapmak isteyenler için kanalların bu akşamki yayın akışı belli oldu.

TRT 1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:30 Gönül Dağı

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Kuralsız Sokaklar

FOX

  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Müstakbel Damat

SHOW TV

  • 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

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