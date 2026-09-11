Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül Cuma 2026 televizyondaki diziler

Cuma akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Eylül 2026 Cuma günü ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Diziler, yarışma programları ve sevilen yapımlar arasında tercih yapmak isteyenler için kanalların bu akşamki yayın akışı belli oldu.

TRT 1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:30 Gönül Dağı

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15 Kuralsız Sokaklar

FOX

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Müstakbel Damat

SHOW TV

20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV