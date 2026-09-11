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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi gündem oldu! Güzelliğine yorum yağdı

Show TV’nin sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Ömer Ünal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Kılıç, başarılı performansının yanı sıra karizmatik duruşuyla da dikkat çekiyor. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun, uzun yıllardır evli olduğu biliniyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç'ın sır gibi sakladığı eşi gündem oldu! Güzelliğine yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti nin Ömer’i Barış Kılıç ın sır gibi sakladığı eşi gündem oldu! Güzelliğine yorum yağdı 1

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim 19 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile bir konserde ortaya çıktı. Kılıç'ın eşi güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kızılcık Şerbeti nin Ömer’i Barış Kılıç ın sır gibi sakladığı eşi gündem oldu! Güzelliğine yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI
Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın pozlarına; 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş', 'Güzelliğine hayran kaldım' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti nin Ömer’i Barış Kılıç ın sır gibi sakladığı eşi gündem oldu! Güzelliğine yorum yağdı 3

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya’nın Arguvan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı. Barış Kılıç’ın tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.

2007 yılında Ayşegül Özay ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu bulunmaktadır. Şimdilerde ise, Kızılcık Şerbeti dizisinde “Ömer Ünal” karakterini canlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti
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