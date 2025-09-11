Bu akşam hangi diziler var? 11 Eylül Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri, her gün olduğu gibi “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 11 Eylül 2025 Perşembe günü ulusal kanalların yayın akışında birbirinden popüler diziler ekrana geliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, NOW TV, Star TV ve TV8’de yayınlanacak diziler belli oldu. İşte 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı televizyonda izleyiciyle buluşacak diziler listesi…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:35

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

Önüne çıkan tüm korsanları katlederek Şeytan Üçgeni'nden kaçmayı başaran acımasız Kaptan Salazar, hayatta kalan tek korsan Kaptan Jack Sparrow'un peşine düşmüştür. Tüm yaşananlardan sonra başı tekrar belada olan Jack'in tek kurtuluş yolu Poseidon Asası'nı bulmak ve tüm denizlerin hakimiyetini ele geçirmektir. Külüstür gemisi Dying Gull'un dümenine geçen Jack'e bu tehlikeli yolculukta zeki ve bir o kadar da güzel gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet Donanması'nın dik kafalı mensubu Henry eşlik edecektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Aşk-ı Memnu

Nihal ve Behlül'ün düğün gününden bir sabah önce, Bihter, koruda gizli bir buluşmanın telaşını yaşamaktadır. Behlül onu aramış ve koruya çağırmıştır. Bihter herkesten gizli, Behlül'le koruda buluşur. Aynı dakikalarda, Nihal tarafından evden kovulan Matmazel, Beşir'in giderek kötüleştiğini haber almış ve onu herkesten gizli ziyaret etmek için yalının üst kapısına gelmiştir. Taksiden indiğinde Behlül'ün arabasını görür. Behlül'ün düğünden önceki haftayı yeni teknesinde geçirdiğini, çalışanlardan öğrendiği için, Behlül'ün arka kapıdan eve ziyaretinin şüpheleriyle koruya adım atar ve birkaç dakika sonra Behlül ve Bihter'i görür. Bu andan itibaren herkesin hayatında dönüm noktası olacak bir süreç başlar.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kalender Pide

Babasından kalan restoranı işleten Kalender'in işleri son zamanlarda pek iyi gitmez. Bu sırada Kalender, restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenir. Kalender, hayatına beklenmedik bir şekilde giren Öcü ile birlikte restoranın satışını engellemek için türlü yollar dener.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.