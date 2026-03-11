Bu akşam hangi diziler var? 11 Mart Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

11 Mart 2026 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 - Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
18:40 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
00:20 - A.B.İ.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - İkizler Memo - Can
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:00 - Bir Ramazan Akşamı
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Beyaz'la Joker
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 - Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Şendul Şaban
22:15 - İftarlık Gazoz
00:15 - Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:20 - En Hamarat Benim
16:30 - Yeraltı
17:50 - Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Yeraltı
23:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
02:45 - Doktor: Başka Hayatta
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Aykut Enişte 2
22:00 - Aykut Enişte 2
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:55 - Kalk Gidelim
08:40 - Adını Sen Koy
10:00 - Kur'an'ın Mesajı
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 - Seksenler
14:15 - Vefa Sultan
15:30 - Kur'an'ın Mesajı
16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 - Ramazan Sevinci
19:25 – Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Taşacak Bu Deniz
23:35 - Vefa Sultan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 – Survivor Ekstra
