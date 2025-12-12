Bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık Cuma 2025 televizyondaki diziler

12 Aralık Cuma 2025 televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bu akşam hangi diziler var?”, “Hangi kanalda yeni bölüm yayınlanıyor?” soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Cuma günü ekranlarda hem yeni bölümleriyle sevilen diziler hem de tekrar yayınlarıyla popüler yapımlar izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Aralık Cuma akşamı TV’de yer alan diziler ve yayın akışının detayları…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Taşacak Bu Deniz

Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil'in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken uzun zamandır aradığı gerçeğe, yani Eleni'ye kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırır, bir yandan Furtunalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır, kızı ona anne, Adil'e baba diyecek midir? Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, Koçarilerin dur durak bilmeyen hamleleriyle baş etmekte zorlanır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Ekip her yerde, ortadan kaybolan Tunç'u aramaya başlar. O esnada Tunç, Balaban'ın eline düşmüştür. Ayşecan'ın bakıcısı Leyla'ya güvenlik soruşturması yapılır. Kızın başını beladan Selin ve Mesut kurtaracaktır. Cevher Zilha'nın katilinin peşine düşer. Ama hiç beklemediği bir anda tuzağa düşer. Ali ve Pınar baş başa konuşmak için bir araya gelir. Pınar'ın boşanma kararından vazgeçmesi Ali'yi hayal kırıklığına uğratır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Avatar

Askeri bir şirket, Pandora gezegeninin kaynaklarını incelemek üzere Avatar adlı bir program geliştirmiştir. Bu program sayesinde insanoğlu Na'vi haline getirilip, Pandora'ya gönderilmektedir. Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, bu programa gönüllü olarak katılır. Bedeninin Avatar'ı yaratılan Jake, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğayla iç içe yaşayan Na'vi halkının arasına gönderilir. Na'vi halkından Prenses Neytiri ile tanışan Jake, zamanla kendisini Pandora'ya gönderen tehlikeden bu halkı savunurken bulur.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Ünal ailesi, Başak'ı babasından istemiştir. Artık sırada düğün vardır. Her iki aile de bu işi uzatmamak taraftarıdır. Herkesin onayıyla büyük bir düğün yapılması kararlaştırılır. Emir ve Çimen'in aralarının iyi olması Salkım'ın en büyük derdidir. Hala gergin olan Abdullah ve Ömer ilişkisini düzeltmek için harekete geçen Salkım'ın çabaları boşa gitmez, iki kardeş aralarındaki buzları eritirler. Kıvılcım, Asude ve Asil'in arkadaşlığı güçlenerek devam ediyordur. Ömer zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşır. Sonrasında çok pişman olsa da iş işten geçmiştir. Düğün gününe Başak'ın, Fatih'in canını yakmak için hazırladığı büyük sürprizi damga vurur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Öyle Olsun

Bir gazeteci sürekli haber yapıp eleştirdiği zeytinyağı kralının kızını tavlamak zorunda kalır. Amacı yanlışlıkla yazdığı bir haber yüzünden kendisine açılan davadan kurtulmaktır. Kıza gerçekten aşık olunca işler değişir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Taşıyıcı

Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir.

21:50 - 00:20

Son Üç Gün

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.