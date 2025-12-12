MAGAZİN

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ceketin içine hiçbir şey giymedi!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Güldiken'in sade ama iddialı takımı görenlerin beğenisini topladı.

Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken bu sezon popüler oyuncular arasında.

Sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşan Güldiken son olarak siyah bir takım giydi. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen başarılı oyuncu verdiği pozlarla hayranlarının dikkatini çekti.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken, projenin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlatmıştı. Güldiken, "Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" demişti.
YAREN GÜLDİKEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in özel hayatı da gündeme geldi. Yaren Güldiken bir ara Burak Deniz ile anılsa da iddiaları reddetti. Daha sonra ise rol arkadaşı Burak Şafak ile anıldı. Ancak bu iddia da yalanlandı.

