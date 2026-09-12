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Bu akşam hangi diziler var? 12 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Televizyon ekranlarında 12 Eylül Cumartesi günü hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi akşamı kanalların yayın akışı ve ekrana gelecek yapımlar...

Bu akşam hangi diziler var? 12 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

12 Eylül Cumartesi akşamı televizyon kanallarında dizi, eğlence programı ve yarışmalar izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin ekrana gelirken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlanacak.

TRT 1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Güller ve Günahlar

  • NOW

  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak

SHOW TV

  • 20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show
  • 23:15 Sevdan Bir Ateş- Özet

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin

ATV

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