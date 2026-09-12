Bu akşam hangi diziler var? 12 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

12 Eylül Cumartesi akşamı televizyon kanallarında dizi, eğlence programı ve yarışmalar izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin ekrana gelirken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlanacak.

TRT 1

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak

SHOW TV

20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show

23:15 Sevdan Bir Ateş- Özet

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin

ATV