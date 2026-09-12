Bu akşam hangi diziler var? 12 Eylül Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

12 Eylül Cumartesi akşamı televizyon kanallarında dizi, eğlence programı ve yarışmalar izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin ekrana gelirken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlanacak.
TRT 1
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Gönül Dağı
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Güller ve Günahlar
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NOW
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak
SHOW TV
- 20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show
- 23:15 Sevdan Bir Ateş- Özet
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin
ATV
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