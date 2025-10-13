Bu akşam hangi diziler var? 13 Ekim Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Yeni haftanın ilk günüyle birlikte televizyon keyfi de başlıyor! 13 Ekim Pazartesi 2025 akşamı, sevilen diziler izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dramdan aksiyona, romantizmden komediye kadar geniş bir yelpazede yayınlanan yapımlar, reyting yarışında da kıyasıya rekabet edecek. Peki, bu akşam TV’de hangi diziler var? İşte 13 Ekim Pazartesi 2025’in güncel televizyon yayın akışı…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Cennetin Çocukları

İskender, Ayla'yı gördüğünde geçmişte kaçtığı her şeyle yeniden yüzleşir. Artık gizlediği her şeyin ortaya çıkması an meselesidir. Ayşe'nin gözlerini açtırmak için çabalarken, Doktor Gönül'le eskisi gibi olma isteği de giderek artar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya'yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya

Bekar bir anne olan Callie mali zorluklar yaşayınca çocukları Trevor ve Phoebe ile birlikte ölen babasından kalan bir eve taşınırlar. Trevor yeni evlerinde, büyükbabasının mirasıyla ilgili bir sır keşfeder. Büyükbabasının eşyalarının arasında onu aslında Hayalet Avcları'nın bir üyesi olduğunu öğrenir. Bu sırrın peşine düşen Trevor, Phoebe ve arkadaşları kasabada bir hayalet istilasının ortaya çıkmasına neden olur.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Aynadaki Yabancı

Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir yabancı vardır artık... Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır. Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.