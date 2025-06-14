Bu akşam hangi diziler var? 14 Haziran Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyonda ne var, hangi diziler saat kaçta başlıyor soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, NOW TV ve TV8’in 14 Haziran Cumartesi gününe ait güncel yayın akışını sizler için derledik. İşte bu akşam ekrana gelecek diziler ve programların tam listesi...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Amcaoğulları, TVR Havacılık için büyük bir atılımın eşiğindedir. Yurtdışındaki işlerin başında durması için Ramazan, kasabadan ayrılacak mıdır? Selma'nın ameliyat olma konusu gündeme gelir. Ameliyat sırasında neler yaşanacaktır? Süleyman'ın çocukları, amcaoğullarından rahatsız oldukları için bir plan yaparlar. Ağılda neler yaşanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları Kibariye ve Berksan... Kibariye güçlü yorumu ve danslarıyla programa renk katacak. Berksan eğlenceli şarkıları ve sohbetiyle seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:00

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Uçak

Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat, kısa süre sonra bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance'in yardım isteyeceği tek bir kişi vardır. Bu kişi, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'dır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:40

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

Film, ünlü müzisyen Murat Göğebakan’ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiyede şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.