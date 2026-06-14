MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 14 Haziran Pazar 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 14 Haziran pazar akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 14 Haziran Pazar 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

14 Haziran pazar akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Almanya - Curaçao

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Daha 17

SHOW TV

  • 20:00 - 22:30 Kar Masalı

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Dizi

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:00 TEO Liseler Arası Bilgi...

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski eşler milli maç için bir arada! 'Ayağın uğurlu gelsin'Eski eşler milli maç için bir arada! 'Ayağın uğurlu gelsin'
'Günlerdir tedavi altında' denmişti! Açıklama geldi'Günlerdir tedavi altında' denmişti! Açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.