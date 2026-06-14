Bu akşam hangi diziler var? 14 Haziran Pazar 2026 televizyondaki diziler

14 Haziran pazar akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Almanya - Curaçao
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Daha 17
SHOW TV
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Dizi
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 21:00 TEO Liseler Arası Bilgi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum