Bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım Cuma 2025 televizyondaki diziler

14 Kasım Cuma 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta sonuna girerken birçok popüler dizi yeni bölümleriyle ekrana gelirken, izleyiciler “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. TRT1, Kanal D, NOW TV, Show TV, ATV, Star ve TV8’in güncel yayın akışını sizler için derledik. İşte 14 Kasım Cuma akşamı ekranda olacak diziler ve detaylı yayın listesi…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Şehrin kalbi arka sokaklarda atıyor!

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Ben Onun Annesiyim

Ayşe'nin kurduğu dünya, Pınar'ın dönüşüyle yerle bir olur. Kızı Zeynep, yıllar sonra başkasına yeniden anne derken, Ayşe sessizce kendi kalbinden kopar. Kemal, Suna'nın gizli planlarının hedefi olurken, herkesin kaderi bir kez daha aynı sofrada kesişir. Gerçekler henüz açığa çıkmamıştır ama hiçbir şey artık eskisi gibi kalmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Nilay'dan öğrendikleriyle Asil'in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa'nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay'ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır. Nursema ve Firaz'ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir. Ömer'in yaptığı düşünülen trafik kazasını araştırmaya girişen Kıvılcım, Asil'in de yardımıyla gerçeğe ulaştığında Ömer hürriyetine kavuşur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Kod 355

Dünyayı büyük bir karmaşaya sürükleyecek olan ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçer. Bunun üzerine, CIA ajanı Mason, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Paranormal Cuma

22:00 - 01:00

Kuruluş Orhan

Osman Bey, Bursa muhasarasının komutanlığını Orhan Bey'den almış, yerine Şahinşah Bey'i komutan yapmıştır. Büyük bir zafer muştusu vermek için obaya dönen Orhan Bey hiç ummadığı bir haberle şoka uğrar. Osman Bey'le yüzleşen Orhan Bey, ''Ben Allah'tan gelene de razıyım, uğruna verdiğin kurban olmaya da'' diyerek pusatını teslim eder. Bu olanlardan sonra Alaeddin ve Orhan arasındaki ilişki nereye evrilecektir?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.