Bu akşam hangi diziler var? 15 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftanın ilk gününde televizyon izleyicileri yine “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arıyor. 15 Aralık Pazartesi 2025 akşamı, ulusal kanallar güçlü yapımlarıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dramdan komediye, aksiyondan aile dizilerine kadar birçok sevilen dizi yeni bölümleriyle yayın akışında yer alıyor. Televizyonda bu akşam ekrana gelecek dizilerin detaylı listesi merak konusu oluyor.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Boran, Demir'in suçlamasıyla içeri alınınca özgürlüğüne kavuşması tehlike altına girer. Cihan onu kurtarmak için pazarlık masasına oturur ancak istediği sonucu alamayınca Boran'ın umudu bir anda tükenir. Öfkesi büyüyen Boran, dışarı çıkabilmek için kendisine uzatılan kanlı eli tutmak zorunda kalırken bu kararın bedelini kimin ödeyeceği henüz belirsizdir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Avatar: Suyun Yolu

Na'vi'lerin Pandora'daki RDA işgalini püskürtmesinden on altı yıl sonra artık bir aile olan Jake ve Neytiri, evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeyi ve altı dâhil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Eyvah Eyvah

Hüseyin, Çanakkale’nin Geyikli Beldesi’nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlıdır. Hayatını müzisyenlik yaparak kazanan Hüseyin’in iki büyük aşkı vardır: Biri klarneti, diğeri de sağlık ocağında görevli hemşire Müjgan... Müjgan’la ve müzikle hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk, başta Hüseyin olmak üzere, etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul’da şarkıcılık yapan Firuzan’ın bile...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Titanların Savaşı

G.I. JOE ekibi, Mısır çöllerinden kutup buzullarının altındaki sulara varana kadar her yerde en yüksek teknolojileri, gelişmiş casusluk ve askeri ekipmanları kullanarak, yozlaşmış silah satıcısı Destro ile gizemli Cobra örgütünün dünyayı kaosa sürüklemesine engel olmaya çalışıyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:40

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

Film, ünlü müzisyen Murat Göğebakan’ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.