Bu akşam hangi diziler var? 15 Ekim Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Hafta ortasında televizyon ekranlarında hem yeni bölümleriyle devam eden popüler diziler hem de izleyicinin ilgisini çeken yapımlar yer alıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için 15 Ekim Çarşamba 2025 TV yayın akışındaki dizileri ve yayın saatlerini listeledik. İşte bu akşam ekrana gelecek diziler…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 02:00

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref, bir kez daha hapse girme riskiyle burun buruna gelir. Çiğdem, canı pahasına kayıtları yok etmeyi başarır fakat bu durum savcı Selma'nın şüphelerini iyice körükler. Eşref'in oyununa gelen Kadir, elindeki güç ve itibarı korumak için yeni yöntemlere başvurur. Eşref ise Hıdır'ın da desteğiyle kendisiyle uğraşan gizemli ismin peşine düşer.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Eyvah Eyvah

Hüseyin, Çanakkale’nin Geyikli Beldesi’nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlıdır. Hayatını müzisyenlik yaparak kazanan Hüseyin’in iki büyük aşkı vardır: Biri klarneti, diğeri de sağlık ocağında görevli hemşire Müjgan... Müjgan’la ve müzikle hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk, başta Hüseyin olmak üzere, etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul’da şarkıcılık yapan Firuzan’ın bile...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Yavuz'un Devran yaptı demesiyle hastanede ortalık karışır. Polislerin elinden ustaca kaçan Devran, artık geri dönüşsüz bir yola girmiştir: İntikam savaşı başlar. Cemo, Yusuf ve Vahap'la yeniden bir araya gelen Devran, hem adını temize çıkaracak hem de Yavuz'a hak ettiği cezayı kendi elleriyle verecektir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Ilgın'ın Emel'in ajanı olduğunun ortaya çıkması Emel'in elini zayıflatır. Emel buna rağmen pes etmez. Bu sefer Handan'ın sağlık problemini fırsata çevirmeye çalışır. Mehmet bunun farkındadır. Handan'ı bir dakika bile yalnız bırakmaz, onun istediği her şeyi yapmaya çalışır. Handan'ın bu durumu da tüm aile bireylerine ve yakın dostlara anlatılır, onlar da destek verirler. Emel, Handan'ı kullanarak son hamlesini yapmaya hazırlanırken asıl darbeyi içten alacak ve sonunda hak ettiği cezayı çekecektir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.