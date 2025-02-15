Bu akşam hangi diziler var? 15 Şubat 2025 güncel Tv yayın akışı!

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Cumartesi akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Uzak Şehir dizisi tekrar bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

15 ŞUBAT 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Annem Ankara

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Kardelenler

16:00 Başka Bir Gün

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:00 Sen Ağlama İstanbul

15:00 Kral Kaybederse

17:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:15 Kral Kaybederse

03:00 Güzel Köylü

04:30 Kral Kaybederse

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Memet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

15.45 Kızıl Goncalar

16.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

22.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

01.30 Hudutsuz Sevda

04.00 Adım Farah

06.00 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye Yeni Sezon

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin