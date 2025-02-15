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Bu akşam hangi diziler var? 15 Şubat 2025 güncel Tv yayın akışı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2025 15:58
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Bu akşam hangi diziler, yarışmalar ve filmlerin olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 15 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda yine birbirinden farklı dizi ve programlar ekrana gelecek. İşte, Atv,Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 güncel yayın akışı bilgisi....

Bu akşam hangi diziler var? 15 Şubat 2025 güncel Tv yayın akışı!

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Cumartesi akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Uzak Şehir dizisi tekrar bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

DİZİ 1

15 ŞUBAT 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Annem Ankara
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Kardelenler
16:00 Başka Bir Gün
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kardelenler
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:00 Sen Ağlama İstanbul
15:00 Kral Kaybederse
17:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Güzel Köylü
04:30 Kral Kaybederse

NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
15.45 Kızıl Goncalar
16.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
22.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
01.30 Hudutsuz Sevda
04.00 Adım Farah
06.00 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye Yeni Sezon
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin

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