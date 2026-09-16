Bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicilerinin her gün merak ettiği “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 16 Eylül Çarşamba 2026 için de gündemde. Yeni sezon dizilerinin peş peşe ekrana geldiği bu akşamda, reyting rekortmeni yapımlar, sevilen yarışmalar ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Peki, 16 Eylül Çarşamba TV yayın akışında hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var? İşte ATV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, Show TV, Star TV ve TV8'in 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yayınlayacağı diziler ve programların tam listesi.

TRT 1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

NOW

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV

20:00 - 23:15 Sevdan Bir Ateş

STAR TV