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Bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

16 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda hangi dizilerin ve programların ekrana geleceği merak konusu oldu. Yeni sezon yapımları, reyting rekortmeni diziler ve yarışma programları izleyiciyle buluşurken, “Bu akşam TV’de ne var?” sorusu da arama motorlarında öne çıktı. İşte 16 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı ile Kanal D, ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8’de bu akşam yayınlanacak diziler ve programlar.

Bu akşam hangi diziler var? 16 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicilerinin her gün merak ettiği “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu 16 Eylül Çarşamba 2026 için de gündemde. Yeni sezon dizilerinin peş peşe ekrana geldiği bu akşamda, reyting rekortmeni yapımlar, sevilen yarışmalar ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Peki, 16 Eylül Çarşamba TV yayın akışında hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var? İşte ATV, Kanal D, TRT 1, NOW TV, Show TV, Star TV ve TV8'in 16 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yayınlayacağı diziler ve programların tam listesi.

TRT 1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

NOW

  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV

  • 20:00 - 23:15 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:15 Yerli dizi tekrarı

    ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Aşk ve Taht

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