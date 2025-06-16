Bu akşam hangi diziler var? 16 Haziran Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Çırak

Kemal Demirasal her bölümde farklı bir gastronomi ustası eşliğinde lezzet keşfine çıkıyor.

22:00 - 00:15

Chelsea - Los Angeles FC

Chelsea ile Los Angeles FC, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Eşref Rüya

Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler. Yetimler tarafında Eşref'in başa geçişi için düzenlenecek merasim gündem olurken, Kadir her an ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çaresiz kalan Kadir, Çiğdem'in sinsi planlarına sığınmak zorunda kalır. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan'la ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, kararlarını alt üst edecek beklenmedik bir gelişme ile karşılaşır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Sosyete Şaban

Şaban Ağa'nın beşik kertmesi olan kız, Amerika'da eğitim aldıktan sonra yurda döner. Babasının işleri iyice kötüye gitmektedir. İstemese de beşik kertmesi Şaban'la evlenmek zorunda kalır. Şaban Ağa kendini kıza beğendirebilmek için her yolu dener. Ancak kız köyde yapılan düğünden sonra İstanbul'a döner. Üstelik Şaban Ağa'yı da fazlasıyla aşağılar. Bu durumu içine sindiremeyen Şaban Ağa, pılısını pırtısını toplayıp, İstanbul'a gelir. İlk işi de İstanbul beyefendilerinden kibarlık dersi almak olur...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Aile Saadeti

Saadet Ailesi Konağı’nın son varisi Saadet Hanım hayata gözlerini yumar. Bir üvey oğlu olan Saadet Hanım’ın son günlerinde yanında, bakımını üstlenen hemşiresi Gönül ve eski dostu Avukat Fikri’den başka kimse yoktur. Konak, Avukat Fikri’nin araştırmaları sayesinde Saadet Hanım’ın üçüncü nesil akrabalarına kalır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.