Bu akşam hangi diziler var? 17 Ekim Cuma 2025 televizyondaki diziler

17 Ekim 2025 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Taşacak Bu Deniz

Kaza yapan Adil ve Eleni, ölüm kalım mücadelesi verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusunun tam ortasında kalır. Kurşunların arasında hayatta kalmaya çalışan ikilinin yardımına Esme yetişir. Adil, Eleni'ye saldıranların hesabını sormaya kararlıdır. Köyde Yunan doktorla Koçari birlikte dedikodusu büyürken, Oruç'un Sevcan'la nişan hazırlıkları da hız kazanır. Ancak köyde barınmasına izin verilmeyen Eleni, yorgun düşüp hastalanır. Sahilde Eleni'yle karşılaşan Oruç, ona yardım eder ve Esme'ye emanet eder.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Kudret Sude'nin kaçırılmasında Barış'ın parmağı olduğunu düşünür. Merve ise gerçeği kanıtlamaya kararlıdır. Hüsnü kendisini vuran Ali ile hesaplaşmak isteyecektir. Barış ve Merve birbirlerini daha yakından tanır. Ama bir yandan Sude başını sürekli derde sokmaktadır. Cevher'in ise ekip için yeni bir planı vardır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Ömer sonunda dayanamamış ve tüm gerçekleri Kıvılcım'a itiraf etmiştir. Artık bu ağır yükü ikisi birlikte taşıyacaktır. Fatih'in çabaları sonucunda Doğa ile ilişkileri biraz da olsa düzelir. Bu arada Fatih, Asil ile uğraşmaya devam etmektedir. Kendisini tehdit eden kişinin Mustafa olduğunu düşünen Işıl, ona gözdağı vermek ister. Ancak kısa bir süre sonra onun olmadığını anlayacaktır. Sevgilisinden ayrılmaya çalışan Firaz, bu işten sıyrılmanın pek de kolay olmayacağını fark eder. Doğa ve Fatih'in aralarındaki buzlar az da olsa erimişken bu sefer de Çimen yüzünden kavga ederler. Doğa kızını da alıp evi terk eder ancak büyük bir kaza yapar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Mısır Tanrıları

Karanlığın acımasız tanrısı Set, Mısır tahtını devralır. Barışçıl ve varlıklı olan imparatorluğu yıkar, kargaşa ve çatışmaların içine düşürür. Birkaç cesur isyancı Set'e karşı mücadele eder. Sevgilisi tanrı tarafından tutsak edilen genç bir hırsız, Set'i tahtan indirmek ve yenmek için güçlü tanrı Horus'tan yardım ister.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aşk ve Gözyaşı

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile... Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.