Bu akşam hangi diziler var? 17 Kasım Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

17 Kasım Pazartesi 2025 akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşuyor. Haftanın ilk gününde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılırken, TRT1’den Kanal D’ye, NOW TV’den Show TV ve ATV’ye kadar tüm kanalların prime time yayın akışını sizler için bir araya getirdik. İşte 17 Kasım Pazartesi gecesi TV’de izleyeceğiniz diziler ve detaylı yayın akışı…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

İskender, en büyük düşmanı Reşat'ı aniden karşısında bulur. Gerçek kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya kalan İskender, intikamını alabilecek midir? Adem, Sezen'i kaçırabilmiştir ancak şimdi saklanmak zorundadırlar. Şeref ve Mümtaz onları bulabilecekler midir? Baytar Ahmet, çocuklarını onlardan koruyabilecek midir? İskender ve Gönül, birbirlerine olan duygularını itiraf etmiştir. Muhsin şimdi ne yapacaktır? Hayatını berbat eden adamla kızının beraber olmasına müsaade edecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alır. Kaya'nın ameliyatı iyi geçerken, Şahin'den gelen haber ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Ölümlü Dünya 2

Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Zafer'in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Otel Transilvanya 4: Transformanya

Van Helsing'in icat ettiği gizemli bir cihaz, canavarları insana, insanları ise canavara dönüştürür. Artık Drakula bir insan, Johnny ise dev bir canavardır. İkili, değişimi geri çevirmek ve dünyaya dengeyi yeniden kazandırmak için dünyanın dört bir yanında eğlenceli ve tehlikeli bir maceraya çıkar. Ancak zaman daralmaktadır; dönüşüm kalıcı hâle gelmeden önce birlikte çalışmayı öğrenmek zorundadırlar.

21:45 - 23:30

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Hızlı ve Öfkeli 10

Dom Toretto ve ailesi, bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır. Dom ve ekibinin Rio soygunu sırasında can veren Reyes'in oğlu Dante'nin en büyük amacı, Dom'dan intikam almaktır. Dante gözünü Dom'un sevdiklerine diker ve onları yok etmek için peşlerine düşer.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?