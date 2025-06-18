Bu akşam hangi diziler var? 18 Haziran Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

18 Haziran çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 21:15

Manchester City - Wydad

Manchester City ile Wydad, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

21:15 - 22:00

Kupa Saati

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve oynanacak karşılaşmalar değerlendiriliyor.

22:00 - 00:15

Real Madrid - Al Hilal

Real Madrid ile Al Hilal, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:00

Çarıklı Milyoner

Ünlü bir milyoner, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder. Avukatlar vasiyeti açıklayınca yakınları şoka girer. Çünkü tüm servetini kimsenin varlığından haberdar olmadığı öz oğlu Bayram'a bırakmıştır. Avukatlar ve aile üyeleri hemen Bayram'ın peşine düşerler. Davulcu Bayram, köyde herkesin sevdiği iyi yürekli bir gençtir. Genç adam, onu bekleyen zengin ve rahat bir yaşam için İstanbul'un yolunu tutar. Basın da çoktan milyoner olan Bayram'ın peşine düşmüştür. Fotoğrafını çekip gazetesinde yayınlatmayı kafasına koyan acar muhabir Necla, Bayram'a yaklaşmanın tek yolunu dener ve bunu başarır.

22:00 - 23:45

5 Milyoncuk Borç Verir misin?

Piyangodan beş milyon lira kazanan iki arkadaş, talihsizlik sonucu bir ceketin cebindeki bileti başkasına kaptırırlar. Ceketin cebindeki bileti tekrar elde etmek için türlü mücadeleler veren ikilinin başına gelmedik şey kalmaz.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Pervin engellemeye çalışsa da, Azize ile Devran'ın düğününü yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu heyecana ortak olurken, her birinin hayatında onları mutlu edecek gelişmeler yaşanır. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Meryem, bunun bedelini ödetmek için büyük bir hınç duyar. Hamiyet'in onu gözden çıkardığını düşünen Yavuz, bu durumun nedeni olarak gördüğü Devran'a çok öfkelidir. Geçmişten bugüne Vahap yüzünden büyük acılar çektiğini düşünen Fırat, intikamını almak için bir plan hazırlar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:00

Aile Saadeti

Saadet Ailesi Konağı’nın son varisi Saadet Hanım hayata gözlerini yumar. Bir üvey oğlu olan Saadet Hanım’ın son günlerinde yanında, bakımını üstlenen hemşiresi Gönül ve eski dostu Avukat Fikri’den başka kimse yoktur. Konak, Avukat Fikri’nin araştırmaları sayesinde Saadet Hanım’ın üçüncü nesil akrabalarına kalır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.