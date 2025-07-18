Bu akşam hangi diziler var? 18 Temmuz Cuma 2025 televizyondaki diziler

Cuma akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:00

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili'nin bilinmeyenlerine doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

22:00 - 00:30

Mira: Yıldızlar Savaşı

Tüm ülkelerden bilim insanları bu gösterinin herhangi bir tehlike oluşturmadığı konusunda hemfikir olur. Ancak birkaç yıldır Mira uzay istasyonunda görev yapan kozmonot Arabov'un bu olayla ilgili şüpheleri vardır...

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Yaşam Koçu

Helin, kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çabalayan genç bir kadındır. Kariyerinde ilerlemek için çareyi Yaşam Koçları'nda arayan Helin, enerji ve frekansının düzenlenmesi için her gün yeni bir Yaşam Koçu'na gider. Helin, sonsuz bir inançla Yaşam Koç'larına giderken onun bu durumuyla dalga geçen yakın arkadaşı Cafer'i de yanına alır. Cafer'in bir gün parti çıkışı yakalandıkları magazincilerin 'Sevgilisi misiniz?' sourusuna 'Yaşam Koçuyum' cevabını vermesi ikisinin de hayatının bambaşka olmasına yol açar. Helin'in kariyerindeki değişimin de etkisiyle Cafer bir anda Türkiye'nin en popüler yaşam koçu haline gelir.

22:00 - 00:30

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Eyvah Eyvah 2

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Hüseyin’in memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz yer alıyor.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Tatlı Dillim

Basketbol takımı kampa girmek ve antreman yapmak için bir köye gelir. Köyün güzel öğretmeni Emine takımdakilerin ilgisini çeker. İçlerinden Ferit, Emine'nin peşini bırakmaz ve sonunda birbirlerine aşık olup evlenirler. Ne var ki Ferit şehirdeki hızlı hayatını özlemektedir. Emine'yi bırakıp şehre döner, arkasından giden Emine'nin ona çok farklı bir sürprizi vardır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Kirpi Sonic

Kirpi Sonic, düşmanlarından kaçmak için portal açabilen bir yüzüğe sahiptir. Sonic, Amerika'da Montana adındaki ufak bir kasabada yaşar. Green Hills kasabasının şerifi Tom ve eşi Maddie'yi izler ve onları idolü olarak görür. Sonic tek başına sıkılır ve koşarken büyük bir enerji patlamasına neden olur. Bu enerji patlaması yüzünden Pasifik kıyısında 2 saatlik bir elektrik kesintisi gerçekleşir. Hükumet, bu olayı araştırması için Dr. Robotnik ve asistanı Ajan Stone'dan yardım ister. Sonic sonunda insanlar tarafından fark edilir ve Dr. Robotnik onun güçlerini ele geçirmek ister. Sonic, Tom'un garajında saklanırken Mantar Gezegeni'ne kaçmak için bir portal açarken Tom aniden içeri girer ve Sonic yanlışlıkla San Francisco'ya portal açarak yüzüğü bir binanın çatısına düşürür. Tom ve eşi Maddie, Sonic'e yüzüğünü alabilmesi için yardım etmeye karar verir.

22:00 - 00:00

Aman Reis Duymasın

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başlarına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Bulundukları yer alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden çok farklıdır. Küçük bir kasaba olan bu tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmaz. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.