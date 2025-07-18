Buz gibi lezzet! Evde Cold Brew hazırlamanıza yardımcı olacak ürünler

Yaz sıcakları bastırmışken serinliğin en lezzetli hali cold brew da buzdolaplarında yerini almaya başladı! Evde kitap okurken, çalışırken ya da arkadaşlarınızla balkonda keyif yaparken... Soğuk demleme kahveniz hep elinizin altında olsun istersiniz, değil mi? İşte bu yüzden evde cold brew hazırlamayı hem kolay hem eğlenceli hale getirecek ürünleri bir araya getirdik. Dışarısı cayır cayır yanarken elinizde buz gibi kahveyle serinlemek için gelin, cold brew hazırlığını hızlandıran ürünlere birlikte göz atalım!

1. Paylaşmaya uygun soğuk lezzet: Any Morning Soğuk Demleme Kahve ve Çay Sürahisi (1300 ml)

Evde cold brew hazırlamak için süper pratik bir çözüm olan Any Morning sürahi, 1,3 litrelik kapasitesiyle kalabalık kahve anlarını keyfe dönüştürüyor. Borosilikat cam gövdesi hem şık duran hem de yüksek ısıya dayanıklı olduğu için uzun ömürlü olan sürahinin BPA içermeyen kapağı sayesinde de hazırladığınız içeceği buzdolabında günlerce saklayabilirsiniz. Filtresiyle tortusuz ve pürüzsüz bir içim sunan sürahiyle ister soğuk kahve ister meyveli buzlu çay yapın, seçim sizin!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kullanışlı bir ürün. Soğuk çay ve soğuk demleme kahve yapıyorum. Ben özellikle geniş hacmini, süzgecini ve şişe ağızlığını beğendim. Süzgecin içerisine mikro partiküller atsanız bile içerisinde tutuyor, ben kahve haricinde çok ince limon kabuğu rendeledim, şeftali rendeledim, hiçbir parçayı kaçırmadı. Bu sayede meyveleri içinde daha uzun süre tutarak çayın daha aromatik olması mümkün oluyor.”

“Temizlemesi çok kolay, suya tutmak yetiyor. Ağzı vakumlu, hava geçirmiyor, bu sayede daha uzun süre taze kalabilir diye düşünüyorum. İhtiyacı olan varsa alabilir.”

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2. Çok satanlar listesinde başı çeken: Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve (220 gr)

Cold brew tutkunuz için ideal aromaya sahip, hafif-orta kavrulmuş bir kahve arıyorsanız Jubilaum kahve tam size göre! Orta Amerika ve Papua Yeni Gine’den gelen Arabica ve Robusta çekirdekleriyle harmanlanan Julius Meinl Jubilaum, narenciye ve çiçek notalarıyla dolu enfes bir lezzet deneyimletiyor. Yüksek asiditesi ve yumuşak içimiyle sıcak günlerde cold brew için harika bir baz oluşturan kahve, damakta bıraktığı tatlı ferahlıkla yaz günlerinin vazgeçilmez aroması!

Kullanıcılar ne diyor?

“Normalde tatlı, şekerli kahveler içerim ve filtre kahveyi içmezdim. Yaklaşık 5-6 aydır bu kahveyi kullanıyorum. Sırf bu kahve için French Press de aldım. Her sabah bu kahveyi içmeden ayılamıyorum.”

“Tadı çok hoş, kararında kahve kullanımında hiç kimseyi üzmeyecektir. Biraz kavruk bir gövdesi var ve asla gram ekşime yok, çok beğendim ve muhtemelen tekrar alacağım.”

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3. 10 dakikada soğuk demleme kahveniz hazır: Vestel Cold Brew Kahve Makinesi

Soğuk kahve yapmak için saatlerce beklemeye son! Vestel Cold Brew makinesi, sadece 10-40 dakika arasında buz gibi kahvenizi hazır hale getiriyor. 1050 ml’lik haznesi ve çıkarılabilir buz haznesi ve kahve sepetiyle kullanımı kadar temizliği de çok kolay olan makinenin, filtresini yıkayıp tekrar tekrar kullanmak da büyük bir artı. Vestel Cold Brew Kahve Makinesi, sabah uyanınca hızlıca kahvesini hazırlayıp işe koyulmak isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Efsane olmuş, kısmen uğraşıyorsunuz ama keyifli. Cold brew 40 dk da hazır kahvenin alt notalarını da alıyorsunuz.”

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4. Estetik tasarımıyla: Bialetti Preziosa Paslanmaz Çelik Filtre Sistemli French Press (1 lt)

Filtre kahve ve bitki çayları için uygun olan Bialetti Preziosa French Press, cold brew yapımında da gayet başarılı. Paslanmaz çelik taşıyıcısı ve borosilikat cam gövdesiyle hem dayanıklı hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir. 8 fincanlık kapasitesiyle kalabalık kahve saatleri için birebir olan Bialetti French Press, şık ve sürdürülebilir cold brew deneyimi arayanlar için ideal bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tatil günlerinde, kahvaltıda, aileyle kahvaltı yaparken veya kalabalık bir davette çok kullanışlı oluyor çünkü kupaya 3-4 kişiye yetecek kadar kahve konulabiliyor.”

“Birkaç aydır kullanıyorum ve iyi bir ürün. Geniş bir hacme sahip ve cam haznesinde daha az miktarda kahve hazırlamanıza olanak tanıyan kullanışlı bir ölçü kabı var. Piston ve süzgeçler sıkı, kahve çekirdeklerini iyi ayırıyor.”

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5. Tek tuşla cold brew deneyimi: De'Longhi Eletta Explore Cold Brew Tam Otomatik Kahve Makinesi

Sıcak-soğuk fark etmeksizin 50'den fazla kahve tarifini sadece birkaç dokunuşla yapabilen De'Longhi Eletta Explore ile evde barista kalitesinde cold brew hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Soğuk kahve seven ama uğraşmak istemeyenler için her detayı düşünen makine, ColdExtraction ve LatteCrema Cool teknolojisi sayesinde 5 dakikada serinleten kahveler hazırlıyor. De'Longhi Eletta Explore, Wi-Fi bağlantısı, To-Go modu ve Bean Adapt teknolojisi gibi özellikleriyle de tam anlamıyla bir teknolojisi harikası.

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6. Cold brew'a doyamayanlara: Jumbo Glory Çelik Süzgeçli Cam Kahve Demleme Sürahisi (850 ml)

Cold brew sevenler, sade ama etkili bir demleme aracı arıyorsanız Jumbo Glory tam size göre! İster klasik chemex demleme yöntemiyle kahvenizi yavaş ve kontrollü şekilde demleyebilir isterseniz de Japon stili cold brew kahve hazırlayabilirsiniz.Çelik süzgeciyle kahve aromasını yoğun bir şekilde hissedeceğiniz sürahi, tortusuz ve berrak bir içim sunuyor. 850 ml kapasitesiyle hem bireysel hem de paylaşılabilir porsiyonlar için ideal olan sürahiyle evde serin bir kahve molası vermek hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü çok uzun zamandır kullanıyorum, çok memnunum.”

“Genel olarak iş görüyor, tek demlemede iki kupa kahve çıkarabiliyor. Metal filtre kısımının üst kenarları biraz keskin, yıkarken ufak bir kesik açtı cildimde, tek eksi yanı bu diyebilirim.”

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7. Gün boyu serinlik: Zwilling Thermo Demlikli Paslanmaz Çelik Matara (420 ml)

Cold brew'u aynı şişede hazırlayıp içmek istiyorsanız çift duvarlı vakumlu yapısı sayesinde içecekleri 10 saate kadar soğuk tutan Zwilling matara tam size göre! Sızdırmaz yapısıyla çantanıza da gönül rahatlığıyla atabileceğiniz termosun dahili süzgeciyle çay yaprakları, meyve parçaları ya da kahve tortuları asla içeceğinize karışmıyor. 420 ml kapasitesiyle uzun bir kahve keyfi sunan mataraya geceden kahvenizi ve suyunuzu koyun ve ertesi gün her anınızda soğuk kahvenin tadını doyasıya çıkarın!

Kullanıcılar ne diyor?

“Performansına hayran olmamak elde değil. Tek elle kullanılabilir termoslara kıyasla bence ağız kısmının ergonomisi çok daha iyi hissettiriyor. Ağız ile temas ettiği yer o kadar güzel tasarlanmış ki içerken kesinlikle sıvıyı dökmeniz mümkün değil.”

“İş yerinde, evde ve seyahatlerde keyifle kullanılır. Uzun süre sıcak tuttuğunu söyleyebilirim (6-8 saat kadar). Boyutu da ideal, ağırlık yapmıyor. Malzemesi kaliteli, ucuz hissettirmiyor. Fiyat performans ürünü.”

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8. Yazın vazgeçilmezi: Hario Soğuk Çay ve Kahve Demleme Şişesi

Cold brew dünyasına adım atmak isteyenler için en pratik çözümlerden biri Hario’nun bu demleme şişesi. Yapmanız gereken tek şey kahveyi içine koymak, üzerine soğuk su eklemek ve buzdolabında bırakmak! Üstelik, Hario ile sadece cold brew değil, sıcak yaz günlerinde soğuk çay ve detoks suyu gibi farklı ve serinletici içecekler de yapabilirsiniz. Filtreli kapağı sayesinde tortusuz bir içim veren demleme şişesiyle ofiste ya da evde, yazın ferahlatıcı içecekler hazırlamak artık çok basit!

Kullanıcılar ne diyor?

“Paketin üzerinde belirtildiği gibi buzdolabında bile çok uzun süre (yani günlerce) bekletmemelisiniz, aksi takdirde bozulabilir (ama bir günde 750 ml'yi hızlıca içebilirsiniz). Çok heyecanlıyım! Bu, yaz için yeni keşfimiz. İpucu: Kahveyle (soğuk demlenmiş) deneyin; tadı da bir o kadar şaşırtıcı ve muhteşem.”

“Şişe camdan yapılmış, silikon kapak tam oturuyor ve kaliteli hissettiriyor. Temizlemesi kolay. Soğuk demlenmiş çayın tadı, sıcak demlenip soğutulmuş çaydan gerçekten çok farklı. Normalde çay içmeyen eşim bile çok etkilendi. Şimdiye kadar hangi çayı denediysek (yeşil, meyveli, bitkisel vb.) lezzetli. Genellikle akşam demleyip ertesi gün içiyoruz.”

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9. Tatlı ve dengeli bir lezzet: Moliendo Finest Coffee House Blend Öğütülmüş Filtre Kahve (250 gr)

Yumuşak içimli ve aromatik bir cold brew için Moliendo House Blend harika bir tercih! Çikolata, vanilya ve marmelat notalarıyla zengin bir tat profili sunan kahve harmanı, ne çok acı ne de çok hafif yapısıyla dengeli bir içim arayanlar için birebir. Hem evde hem ofiste her gün içmelik bir kahve olan Moliendo, özellikle sıcak havalarda ferah ama aroması yerinde bir cold brew isteyenler için ideal bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“İlk defa satın aldım yorumlara bakarak. Çok beğendim gerçekten, içimi çok güzel, acılığı hiç yok. Yumuşak bir kahve.”

“Kahve budur. Piyasadaki her fabrikasyon üretim filtre kahveyi denedim, dönüp dolaşıp yine Moliendo alıyorum. Öğütülme biçimi bile kaliteli.”

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10. Japon stili cold brew için: Hario V60 02 Drip Kahve Servis Sürahisi (700 ml)

Cold brew hazırlarken ölçüyü kaçırmak istemeyenler için harika bir alternatif olan Hario'nun bu servis sürahisi, üzerindeki kılavuz çizgiler sayesinde mutfak terazisine gerek kalmadan doğru miktarda demleme yapmanızı sağlıyor. Isıya dirençli cam yapısıyla şık ve dayanıklı olan sürahiyi, kapağını ters çevirerek dripper standı olarak da kullanabiliyorsunuz. Minimalist Japon tasarımıyla cold brew demleme ritüelinizi hem kolaylaştıran hem güzelleştiren Hario ile yazın serinlemek garanti!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kapak kısmı çok hoşuma gitti, tam oturuyor ve kapak düşecek korkusuyla kahvemi bardağa dökmüyorum. Kahve demlerken (chemex - japanese cold brew vs.) aşırı kullanışlı oluyor.”

“Daha önce V60 seti aldığımda aynı marka almıştık. Kırıldığı için tekrar aynı marka aldım verilen fiyatı hak ediyor.”

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