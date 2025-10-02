Bu akşam hangi diziler var? 2 Ekim Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Hafta ortasında televizyon keyfi sevenler için 2 Ekim Perşembe 2025 akşamı birbirinden popüler diziler ekranda olacak. TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi kanallarda yayınlanacak diziler, izleyicilere heyecan, dram ve komedi dolu anlar yaşatacak. Akşam saatlerini planlamak isteyenler için tüm dizilerin yayın saatleri ve kanalları merak konusu oldu.

TRT1

19:45 - 22:00

Fenerbahçe - Nice

Fenerbahçe ile Nice, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

22:00 - 00:15

Legia Warszawa - Samsunspor

Legia Warszawa ile Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Maymunlar Cehennemi

Sene 2029... Astronot Leo Davidson bir görev uçuşu sırasında bilmediği bir gezegene düşer. Bu gezegende konuşabilen maymunlar ve onların kontrolündeki insanlar bulunmaktadır. İnsanlara sempati duyan maymunlardan bir takım oluşturan Leo, dünyaya geri dönebilmek için gücü elinde tutan maymunlara karşı bir isyan başlatır. Bu isyan, insanoğluna ya özgürlüğünü kazandıracak ya da onun tamamıyla yok olmasına neden olacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Veliaht

Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar. Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekâlet toplayarak başa geçmek ister. Yahya'nın başına buyruk kardeşi Selim'in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur. Anneleri Gönül'ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler. Zülfikar, Derya'nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.