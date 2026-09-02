Bu akşam hangi diziler var? 2 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

2 Eylül Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...
TRT 1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:20 Asırlık Gece
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Kuralsız Sokaklar
FOX
- 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Kalender Pide
SHOW TV
- 20:00 - 22:30 İntikam Vakti
STAR TV
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
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