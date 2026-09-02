Çirkin 2. sezon ilk tanıtım izle! ''Bu sezon daha çok izlenir''

Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin", çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle sezona damga vuran yapımlardan biri oldu.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği dizi için 8. bölümde sezon finali kararı verildi. Sezona erken ara veren dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak edildi.

**ÇİRKİN 2. SEZON İLK TANITIM İZLE!

Çirkin dizisinin 2. sezonundan heyecanla beklenen tanıtım geldi. Dizinin yeni tanıtımı herkesi heyecanlandırdı. Sosyal medyada; 'Bu sezon daha çok izlenir', 'Gümbür gümbür geliyor', 'Yeni sezon bomba', 'Daha farklı, daha güzel, daha heyecanlı sezon olacak galiba' gibi yorumlar yapıldı.

Çirkin, sezon finali bölümüyle Total’de 6,28 reyting ve 19,72 share, AB grubunda 5,20 reyting ve 19,12 share, ABC1’de ise 6,27 reyting ve 19,70 share alarak tüm kategorilerde birinci olmuş ve sezona zirvede veda etmişti.

ÇİRKİN OYUNCU KADROSU:

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.