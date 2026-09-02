MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Tuzlu Kahve 2. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! ''Bu dizi hiç bitmesin''

Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi ilk bölümüyle izleyicisini heyecanlandırmayı başardı.

Tuzlu Kahve 2. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! ''Bu dizi hiç bitmesin''
Öznur Yaslı İkier

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve ilk bölümüyle seyircisinden tam not almayı başardı.

TUZLU KAHVE 2. BÖLÜM 1. TANITIM İZLE!
Tuzlu Kahve'nin ilk bölümünün ardından 2. bölüm tanıtımı da hemen yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımına; 'Bu dizi hiç bitmesin', 'Böyle bir diziye ihtiyacımız vardı', 'Özlediğimiz aile dizisi', 'Kadro efsane' gibi yorumlar yapıldı.

Tuzlu Kahve 2. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! Bu dizi hiç bitmesin 1

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

Tuzlu Kahve 2. bölüm 1. tanıtım yayınlandı! Bu dizi hiç bitmesin 2

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?
Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı17 yıl sonra ekrana döndü! Aylık kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Anahtar Kelimeler:
Tuzlu Kahve dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Taburcu olduktan sonra paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.