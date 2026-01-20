Bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Salı 2026 televizyondaki diziler

20 Ocak 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Eşref Rüya
SHOW TV
- 20:00 - 22:15 Şendul Şaban
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 21:45 Çöpçüler Kralı
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:30 A.B.İ.
Okuyucu Yorumları 0 yorum