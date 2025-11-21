Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım Cuma 2025 televizyondaki diziler

21 Kasım 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Taşacak Bu Deniz

Oruç'un Eleni'nin annesini Koçari'ye getirmesinin sonuçları büyük olur. Adil Furtunalara çok büyük bir ceza keser. Çay fabrikalarını yakar, tırlarını patlatır, adamlarını çay kesme makinesine atar; Furtunalar için hayatı cehenneme çevirir. Tüm bu kaosun ortasında Esme, Oruç'a büyük bir rest çeker ve Eleni onun kızıysa Şerif'i boşayıp Furtunaların en büyük düşmanı olacağını ilan eder. Bununla kalmaz, kendisinin yaptıramadığı testi yaptırsın diye Adil'e Furtunalara inanmamasını söyler. Esme'nin gemileri yakmış tavrı, Adil'i delirtici bir şüphenin içine sokar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Cevher suça itilen çocuklardan kurduğu yeni karargâhında daha da güçlüdür. Ekibimiz ise şehri ateşe vermeye niyetli olan Cevher'in peşindedir. Ali'ye verilen ilaçlar onun akıl sağlığını bozmaktadır. Ama doktoruna güvenmektedir. Sude Narkotik biriminde muhbir olarak göreve başlar. Amaçları gençleri zehirleyen çeteyi çökertmektir. Ayşecan'a bulunan yeni bakıcı işe başlar. Leyla adındaki bakıcı Ayşecanla çok iyi anlaşır. Ali mahkemeye çıkartılır. Doktoru Yeliz'in ses kaydı sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Sakıncalı

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım'ı affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur. Abdullah işinin başına dönmüştür. Artık en büyük düşmanı hisseleri almak için olayları tetikleyen Asil'dir. Ömer, hapishanedeki dostu Hikmet'e verdiği sözü tutarak onun ailesi ile yakınlaşmıştır. Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım'dan çok etkilenen Abdullah'ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Salak Milyoner

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen uyanık kardeşler, eşlerini de ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır. Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda eşleri de İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler.

22:00 - 00:30

Tatlım Tatlım

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın uyarlaması olan filmde, aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Buz Devri

Yirmi bin yıl önce, dünyada yaşayan canlılar soğuktan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır. İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven Mamut Manfred ve tembel Sid... Manny, Sid sayesinde terk edilmiş bir bebeği ailesine kavuşturma işini üzerine almıştır. Sid, Manny ve Diego, buzlarla kaplı geniş arazilerde yollarına devam ederken karşılarına Scrat adında bir sincap çıkar. Çığlardan kıl payı kurtuldukları, lav gölleri üzerindeki buzdan köprülerden geçtikleri bu yolculukta kahramanlarımız, yalnız o çağın değil, tüm tarihin en sıra dışı grubu olmuşlardır.

21:45 - 00:20

Suikast Treni

Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini -asıl hedefi dışında- kimseye zarar vermeden yapmaya çalışan bir suikastçıdır. Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi ölümcül düşmanla birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Fakat kimin dost, kimin düşman olduğu belli olmayan bu trenden inmek o kadar da kolay olmayacaktır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?