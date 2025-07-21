Bu akşam hangi diziler var? 21 Temmuz Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Yaz sezonunda televizyon keyfi hız kesmeden devam ediyor! 21 Temmuz Pazartesi akşamı, sevilen diziler izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hangi kanalda, hangi dizi saat kaçta başlayacak merak ediyorsanız, detaylı listeye göz atmayı unutmayın!

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:00

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Turnike

Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle ekrana geliyor.Turnike'de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül otomobili kazanma fırsatını yakalamaya çalışıyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Recep İvedik 2

Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi, Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep, babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Düğün Dernek

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Canım Kardeşim

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit, birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedir. Devamlı bir işleri olmayan ve günlerini daha çok aylaklıkla geçiren bu ikilinin tek amacı Küçük Kahraman’ın okuması ve hayatını kurtarmasıdır. Parasızlığa rağmen keyifli bir hayat geçiren bu küçük ailenin mutluluğu öğretmenin Kahraman’la ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmasıyla son bulur. Yapılan sağlık taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan Kahraman’ın en büyük isteği ise bir televizyondur. Halit ve ağabey bundan sonra tüm güçlerini bir televizyon alabilmek için harcayacaktır.

21:45 - 23:45

Hayat Öpücüğü

Metin, takıntıları yüzünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmakta ve yaşamını sürekli hastaneye bağımlı olarak sürdürmektedir. Metin ile yaşam dolu bir genç kadın olan Hayat arasında kavgayla başlayan ilişki, onun tüm hayatının değiştirmesine sebep olur. Maceradan ve hastalıklardan ölesiye korkan Metin, hayat sayesinde nefes almanın yalnızca hayatta kalmaktan fazlası olduğunu keşfedecektir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aile Saadeti

Emin, rüyalarında sık sık karşısına çıkan eski çırağı Metin'in hayaletiyle boğuşurken, beklenmedik bir gelişme yaşanır. Emin'in çantası ve kimliği, bir cesedin yanında bulunur. Ceset, Metin'e aittir. Bu olayın ardından Emin, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır. Konağa bomba gibi düşen bu haber herkesi şok eder. Bir yandan da Saadet Hanım'ın geçmişine dair sırlar bir bir açığa çıkmaya başlar. Fikri'nin eline geçen eski bir rehber, Hakkı'nın da yardımıyla Tekin'in geçmişteki karanlık yönlerini ortaya çıkaracak yeni bir kapı aralar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.