Bu akşam hangi diziler var? 22 Kasım Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

22 Kasım 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Amcaoğulları, İcat Akademisi'nin kapanmasından dolayı Leyla'yı suçladıkları için pişmanlık duyar. İcat Akademisi'nin neden kapandığını araştırmaya başlarlar. Akademiyi tekrar açabilecekler midir? Selma ve Cemile, İcat Akademisi açılsa bile öğrenci bulamayabileceklerini söyler. Taner, Gelincik'in fikriyle bir icat yarışması yapmaya karar verir. Yarışma sırasında neler yaşanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

İhanetle suçlanan Cihan, yaşam mücadelesi verirken Serhat için son bir iyilik yapmak, ona Kader'in babasının kim olduğunu söylemek ister. Zeynep ve Kader'in eve dönmesi Berrak'ın planlarını alt üst eder. Berrak, evdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken Cihan'ın sırrını açığa çıkarmak üzere olduğundan habersizdir.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Ben Leman

Kırmızı kartların arkasındaki ismin Seher olduğuna inanarak onu alıkoyan Şahika, giderek güçlenen bu tehdit karşısında nasıl bir adım atacaklarına karar verebilmek için Mine ve Suzi'yi de bu işe dahil eder. Günlerdir Seher'e ulaşamayan Leman ise, onu Güzelkoy'a sürükleyen gizemin merkezindeki Seher'i bulup gerçekle yüzleşmenin peşindedir. Bu süreçte Suzi'nin karanlık geçmişi peşini bırakmaz ve Suzi'yi ihbarın yapıldığı akşam yaşananlarla ilgili açık vereceği bir hata yapmaya iter.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Kaldı Üç Gün

Rayane'nin Meksikalı bir çete tarafından kaçırılan büyükannesini serbest bırakmak için sadece üç günü vardır.

21:50 - 23:30

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:00

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında Konseyin olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek? Elenen isim kim olacak?