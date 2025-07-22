Bu akşam hangi diziler var? 22 Temmuz Salı 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 22 Temmuz Salı günü TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, Show TV, Now TV ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yerli dizileri ve yayın saatlerini kaçırmayın!

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:50

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Doktor Civanım

İstanbul'da bir hastanede hademelik yapan Kemal, köyüne döner. Kendini doktor olarak tanıtır ve halkı ücretsiz muayene etmeye başlar. Bu arada, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e de aşık olur. Ancak sahte doktor olduğu ortaya çıkınca işler karışır.

21:45 - 23:45

Kuralsız Sokaklar

Bilinmeyenin peşinde gitmeye devam eden Kuralsız Sokaklar'ın bu haftaki durakları Arjantin, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Aykut Enişte 2

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi'nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek mi?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda geçtiğimiz bölümde yarışan ve süre yetmediği için yarım kalan yarışmacılar yer alacak. Sanatçı Emrah ve oyuncu, sunucu Esra Harmanda bir kez daha birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.