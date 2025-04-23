Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:15

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

Hayri, bir mühendislik harikası olarak tasarladığı halde Hayrimatör'ü çalıştıracak güç kaynağını bir türlü elde edemez ve uzaylı kahramanımız Zobi'nin desteğiyle Hayrimatör'ü çalıştırmayı başarır; ancak kötüler icadın peşine düşer.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Eşref Rüya

Eşref'in Nisan'la derinleşen ilişkisinde Kadir'in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref'in dengesini alt üst eder. Bu sırada Nisan'ın Eşref'e yakınlığı Gürdalların dikkatini çekince Nisan, ifşa olma riskiyle karşı karşıya gelir. Eşref, Nusret'le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref'in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Civan'ı kurtarmak için Nur ve Mali'ye muhtaçtır. Nur ve Mali ise Civan'ın hastalığı karşısında Leyla'yla birlikte hareket etmeye başlar. Herkes Civan'ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan'ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan'ın kaderini belirleyecektir.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Devran, Cemo ve Yusuf birlikte felekten bir gece geçirirken aralarındaki anlaşmazlıklara da sünger çekerler. Haşmet'in de onlara katılmasıyla eğlence bambaşka bir boyuta ulaşır. Samet ve Balım, okullarında düzenlenen kampa Devran ve Azize ile birlikte katılır. Bu kamp, çocukların Devran'a daha da ısınmasını sağlarken Azize ve Devran arasındaki yakınlığın güçlenmesine de katkı sağlar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır. Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia 'Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime, şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?