Bu akşam hangi diziler var? 24 Mart Salı 2026 televizyondaki diziler

Salı akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

24 Mart 2026 salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:00 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile Saadeti

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A.B.İ.

00:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Sandık Kokusu

09:30 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Düğün Dernek 2: Sünnet

00:15 Çapraz Ateş

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz'la Joker

23:15 Pearl Harbor

00:15 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

