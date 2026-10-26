Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Yeni haftanın ilk akşamında televizyon ekranlarında hangi yapımların izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. Dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 26 Ekim Pazartesi akşamının yayın akışını araştırıyor. Peki, bu akşam Uzak Şehir var mı? Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı kanalların yayın akışı ve dizi saatleri…

TRT 1

20:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D

20:00 Uzak Şehir

NOW

20:00 Sevdam Karadeniz

ATV

20:00 Altı Üstü İstanbul

TV8

19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

Show TV ise bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’u yayınlıyor.

Star TV’de de bugün de yeni dizi bölümü yok.