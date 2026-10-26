MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Pazartesi akşamını ekran başında geçirmek isteyenler araştırmaya başladı: Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim 2026 TV yayın akışında hangi yapımların yeni bölümleri yayınlanacak, sevilen diziler saat kaçta başlayacak? İşte bu akşam televizyonda izleyicileri bekleyen yapımlar…

Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi 2026 televizyondaki diziler

Yeni haftanın ilk akşamında televizyon ekranlarında hangi yapımların izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. Dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 26 Ekim Pazartesi akşamının yayın akışını araştırıyor. Peki, bu akşam Uzak Şehir var mı? Hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi akşamı kanalların yayın akışı ve dizi saatleri…

TRT 1

  • 20:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D

20:00 Uzak Şehir

NOW

  • 20:00 Sevdam Karadeniz

ATV

  • 20:00 Altı Üstü İstanbul

TV8

  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

Show TV ise bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Güldür Güldür Show’u yayınlıyor.

Star TV’de de bugün de yeni dizi bölümü yok.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diziye saatler kala paylaşıldı! Seyirci o kareye çıldırdıDiziye saatler kala paylaşıldı! Seyirci o kareye çıldırdı
Seray Kaya'nın çalkantılı aşkında sürpriz gelişme! Seray Kaya'nın çalkantılı aşkında sürpriz gelişme!

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Tartışmalı kararlarıyla gündem olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'a MHK'den flaş ceza

Tartışmalı kararlarıyla gündem olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'a MHK'den flaş ceza

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.