Eypio parayı bulunca o işe girdi! "Saçma sapan bir şeydi battı"

‘Gömün Beni Çukura’, ‘Günah Benim Suç Benim’ şarkılarıyla ünlenen rapçi Eypio, yeni açtığı Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Programda hayatına dair samimi açıklamalar yapan Eypio müzik dışında yaptığı bazı işlerden de bahsetti.

Bir dönem sushi dükkanı açan Eypio kısa sürede battığını açık açık anlattı. Rapçi konuşmasında "Suşici açtım. İki hafta sonra korona çıktı" dedi. Eypio devamında şunları söyledi:

"Sushi de battı. Sushiyi zaten müziği yaptıktan sonra yaptım. G.tüm kalktı parayı bulunca... Tövbe estağfurullah, parayı biraz bulunca suşi yapalım dedim. Hayatımda suşiyi bir kere yemişim ya! Benim suşiyle ne alakam var? Bizim Zeytinburnu'ndan çekik gözlü arkadaşlar var, onları küçükken alıp suşicilere koyuyorlar. Onlardan Mustafa girdi kafama. Yoksa ben ne alakam var. Saçma sapan bir şeydi zaten battı."



Fatih Altaylı Eypio'nun nasıl battığını anlattığı anlarda kahkaha atarak "E sonra müziğe mi döndün?" dedi.

TİCARETTE TUTUNAMADI

Eypio bu ticaret atılımdan önce de Taksim'de kıyafet dükkanı açtığını söyledi. Rapçi o dönem müzikle birlikte bu işi de kısa süre sürdürdüğünü söyleyerek "Sigara içme yasağı çıktı, bizim oraya kimse gelmedi. Taksim boşaltma stratejisi vardı sanki tam ona denk geldi. Dükkan oturmuştu olmadı" dedi.