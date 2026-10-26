Nicole Kidman karın kaslarını sergiledi! Yıllara meydan okuyor

Nicole Kidman, Vogue Australia'nın yeni kapak çekimi için verdiği pozlarla adeta yıllara meydan okudu. 59 yaşındaki oyuncu, Chanel marka bikinisiyle belirgin karın kaslarını gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, moda çekiminde lüks moda evine ait bikini üstünü düşük bel kot pantolon ve dikkat çekici altın rengi bir kolyeyle kombinledi. Dağınık, ıslak saçlarıyla kamera karşısına geçen Kidman, iddialı tarzıyla dikkat çekti.



"BOYUM BENİM İÇİN ENGELDİ"

Dergiye verdiği röportajda gençlik yıllarına dair samimi açıklamalarda bulunan Nicole Kidman, uzun boyunun bir dönem önüne engel olarak çıktığını söyledi. Oyuncu açıklamasında şunları söyledi:



“Boyum benim için bir engeldi. Sınıfın en uzunuydum, bütün erkeklerden bile uzundum. Çok uzun olduğum için balerin olma hayalimi gerçekleştiremedim. Oyuncu olarak bile bana, ‘Çok uzunsun, çünkü başrol oyuncusundan daha uzunsun’ deniyordu. Sonra bir gün, bir projede ilk sırada seçildiğinizde artık fazla uzun olmuyorsunuz. Herkes size uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bu gerçekleştiğinde gerçekten inanılmazdı. Hayatım boyunca sürekli ‘Çok uzun olacaksın’ denildi. Ama bu durum içimdeki mücadele ateşini körükledi.”