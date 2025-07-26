Bu akşam hangi diziler var? 26 Temmuz Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

26 Temmuz 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:55

Pembe Panter

Dünyaca ünlü futbol antrenörü Yves Gluant, sevgilisi pop yıldızı Xania ile galibiyet kutlaması yaparken gizemli bir şekilde zehirli bir okla vurularak ölür. Bu kargaşa sırasında paha biçilemez elmas yüzük The Pink Panther kaybolur. Müfettiş Clouseau ve yardımcısı, hem cinayeti çözmek hem de kayıp yüzüğü bulmak için ipuçlarının peşine düşer.

21:55 - 02:05

Ölüm Yarışı

Hayatta kalmak için yarışmak zorunda olan mahkûm Jensen Ames'ın macerasını konu ediyor. Yakın bir gelecekte, orantısız sanayileşme hamleleri, plansız programsız büyüme ve kontrol edilemeyen nüfus artışı günden güne yaşam koşullarını bozmaktadır. Azılı suçlularla dolu bir hapishanenin yöneticileri para kazanmak için bir yol bulmuşlardır; bir çeşit gladyatör oyunu gibi, suçluları ölümüne yarıştırmak ve üzerlerinden para kazanmak. Şiddet arzusu taşıyan ve ölümüne dövüş için yarışan bu mahkûmların arasında üç şampiyonluk kazanmış otomobil yarışçısı Jensen Ames, öldürülemez ünvanıyla yöneticilerin hedefi olmuştur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Aytaç Can'ın sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları; Hande Yener, Berksan ve Kutsi.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Yanlış Anlama 2

Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrılmayan Fazıl, her şeye yeniden başlamak için Bakü'ye giderler. Azerbaycan'ın en eski restoranında annesinin mirasını devam ettiren Aydan Şef, Ahmet Usta'nın yardımıyla annesinin tarifini bulmaya çalışırken, Ceyhun Şef, Azerbaycan'ın geleneksel lezzetlerini keşfederek yepyeni bir aşçılık yolculuğuna çıkar.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:45

Kod 355

Dünyayı büyük bir karmaşaya sürükleyecek olan ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçer. Bunun üzerine, CIA ajanı Mason, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:40

Kızıl Hare

Luo, yıllarını sinema sektörüne vermiş usta bir dublördür fakat yaşının etkisi ve teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle iş bulmakta zorlanmaktadır. Gençliğinde dublörlükten başka bir şey düşünmediği için ailesi dağılmıştır ve kızı onunla görüşmüyordur. Luo’nun tek yakını, atı Kızıl Hare’dir. Kızıl Hare, çarpık bacaklı doğmuş bir attır. Luo, onun bu haline acımış ve uyutulmaması için sahiplenmiştir. Yıllarını Kızıl Hare’ye bakarak geçirir ve onu sağlığına kavuşturur. Bir gün, Kızıl Hare’nin aslında bir şirkete ait olduğu ve şirketin onu geri istediğine dair bir mahkeme yazısı gelir. Hayattaki en yakın dostu olan atını kaybetmek istemeyen Luo, yıllardır görmediği hukuk öğrencisi kızından yardım ister.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.