Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak 2025 Salı Güncel TV yayın akışı!

28 Ocak Salı akşamı güncel Tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Bu akşam Star Tv'de Sen Ağlama İstanbul dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ekranda olacak.

28 OCAK 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:



ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

KANAL D Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Arif v 216

00:45 Desibel

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

04:45 Siyah Kalp

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor Panorama / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

23.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

01.45 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

04.00 ADIM FARAH

05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

06.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR