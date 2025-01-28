Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak 2025 Salı Güncel TV yayın akışı!

28 Ocak Salı akşamı güncel Tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV güncel TV yayın akışı bilgisi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.
Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Bu akşam Star Tv'de Sen Ağlama İstanbul dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ekranda olacak.
28 OCAK 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
KANAL D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Arif v 216
00:45 Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp
TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor Panorama / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
23.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
01.45 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
04.00 ADIM FARAH
05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
06.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
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