MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak 2025 Salı Güncel TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak 2025 Salı Güncel TV yayın akışı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 15:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı diziler, yarışmalar ve filmler yer alacak. Peki, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV'de bu akşam neler var? İşte tüm merak edilenler...

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak 2025 Salı Güncel TV yayın akışı!

28 Ocak Salı akşamı güncel Tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV güncel TV yayın akışı bilgisi...

reyting 11

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Bu akşam Star Tv'de Sen Ağlama İstanbul dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ekranda olacak.

28 OCAK 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai

KANAL D Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Arif v 216
00:45 Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp

TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor Panorama / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi

NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
23.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
01.45 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
04.00 ADIM FARAH
05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
06.00 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

Anahtar Kelimeler:
bahar yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

Hedef pazarın yüzde 30'unu almak!

Hedef pazarın yüzde 30'unu almak!

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Survivor'daki o isme aşkını ilan etti! 'Oyun alanına geliyordum ya...'

Survivor'daki o isme aşkını ilan etti! 'Oyun alanına geliyordum ya...'

78 kişiyi ölüme götüren skandal talimat ortaya çıktı! 'Kimseye haber vermeyin'

78 kişiyi ölüme götüren skandal talimat ortaya çıktı! 'Kimseye haber vermeyin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.