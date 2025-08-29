Bu akşam hangi diziler var? 29 Ağustos Cuma 2025 televizyondaki diziler

29 Ağustos 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:30

Creed 3: Efsane Devam Ediyor

Adonis Creed, boks kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Ancak geçmişinden gelen eski bir arkadaşının meydan okuması, onun hem ringde hem de kendi içinde yeni bir mücadele vermesine yol açar. Hapisten yeni çıkan arkadaşı Damian, ringe çıkmak ve Adonis'e karşı kendini kanıtlamak için hazırdır. Film, dostluk, ihanet ve azim temalarını güçlü dövüş sahneleriyle işliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinozorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar, hayatta kalan dinozorların ormanlarına sığındığı ve insanlar tarafından terk edilmiş bir yer hâline gelmiştir. Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen ve Claire adada kalan dinozorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue'yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Olmaz Oluversin Gari

Derya ve Güney’in evlenmesi, Aliş ve Seda’yı çok üzmüştür. Derya’nın kafası baya karışıktır. Babasının videosunu sakin kafayla tekrar izlemek ister fakat video Seda’da vardır sadece. Güney ile videoyu Seda’dan alma planları yaparlar. Derya, Güney, Aliş ve Şişman bir plan yaparak Seda’nın telefonunu almayı başarırlar. Derya telefondan videoyu kendisine gönderir. Video ortaya çıktıktan sonra Jandarma gelip Salih’i kelepçeleyip tutuklar. Derya, videoyu izledikten sonra çok kötü olmuştur. O sırada Sadri’nin arazisinde çıkan heykelleri bildirmek için yetkili arkeologlar Sadri’nin evine gelip haber verirler. Sadri sinirden kalp krizi geçirir ve ambulans gelir. Bütün olayları öğrenen Derya, Güney’e boşanalım der...

SHOW TV

20:00 - 22:45

Aile Arasında

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Aykut Enişte 2

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi'nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek mi?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Güven Bana

Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda sanatçı Berkay ve Bülent Serttaş yarışacak. Sevilen ikili birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.