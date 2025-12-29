Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftaya ekran başında başlamak isteyen izleyiciler için “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu yanıt buluyor. 29 Aralık Pazartesi 2025 akşamı televizyon kanalları, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve dikkat çeken yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal kanal yayın akışı merak edilirken, bu akşam ekrana gelecek diziler arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
19:00 - 19:55
Ana Haber
19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 22:15
Derinlerdeki Dehşet
20:00 - 21:45
Sakar Şakir
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 22:30
Tam Gaz
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
20:00 - 22:40
Kızıl Hare
