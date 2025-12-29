MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon ekranlarında yeni haftanın ilk günü yine dizi rekabetine sahne oluyor. 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak diziler ve öne çıkan yapımlar, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftaya ekran başında başlamak isteyen izleyiciler için “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu yanıt buluyor. 29 Aralık Pazartesi 2025 akşamı televizyon kanalları, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve dikkat çeken yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal kanal yayın akışı merak edilirken, bu akşam ekrana gelecek diziler arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15
Derinlerdeki Dehşet

SHOW TV

20:00 - 21:45
Sakar Şakir

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 22:30
Tam Gaz

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 22:40
Kızıl Hare

