Bu akşam hangi diziler var? 29 Eylül Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri için Pazartesi akşamı ekranları dolduracak diziler merak konusu oldu. 29 Eylül 2025 tarihinde hangi dizilerin yayınlanacağı, saatleri ve hangi kanallarda izlenebileceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşamın dizi ve program takvimini sizler için derledik; favori yapımlarınızı kaçırmamak için listeyi inceleyebilirsiniz.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

İskender, tam her şeyin yolunda gittiğini düşünürken tekrar belaya bulaşır. Ya Muhsin'i kurtaracak ve kimliğinin ortaya çıkma riskini göze alacak, ya da kendini gizleyip Muhsin'i kendi kaderine terk edecektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır. Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

SHOW TV

20:00 - 23:15

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Greenland Son Sığınak

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:25

Panda Planı

Çin'deki bir hayvanat bahçesinde yeni doğan bir panda büyük bir sansasyon yaratır. Çünkü gözlerinden birinin etrafındaki koyu renkli halka diğerinden daha büyük olduğu için tüm akranlarından çok daha farklıdır. Ancak bu, bebek pandayı kendisi için isteyen çok zengin bir iş insanının ortaya çıkmasına neden olur. Adam, hayvanat bahçesine baskın yapıp pandayı çalmak için bir grup paralı asker tutar. Ama pandayı evlatlık almak için hayvanat bahçesinde bulunan Jackie, onu korumak için kung fu yeteneklerine başvurmak zorunda kalır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.