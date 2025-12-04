MESAM’dan MÜYORBİR’e sert çıkış: "Gerçek dışı videolarla algı operasyonu yürütülüyor"

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen’in uzun yıllardır diğer meslek birliklerinin iç dinamiklerine müdahale etmeye çalıştığını savunarak, 30 Haziran 2021’deki MESAM Genel Kurulu öncesinde Şeşen’in alenen taraf beyanında bulunduğunu hatırlattı.

Yapılan açıklamada, Şeşen’in o dönem televizyon programlarında, sosyal medya hesaplarında ve köşe yazılarında MESAM Başkanı Recep Ergül’e yönelik organize bir karalama kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

"DAVANUN AVUKATI BİLE MÜYORBİR'İN HUKUK DANIŞMANI"

MESAM, geçmiş dönemde Şeşen’e yakın isimlerin kurum aleyhine açtığı davaların avukatlığını MÜYORBİR’in hukuk danışmanının yapmasının “tesadüfle açıklanamayacağını” ifade etti.

MESAM, MÜYORBİR Genel Kurulunda Başkan Recep Ergül’ün kürsüde söz hakkını kullanmak isterken hakaret, küfür ve yuhalama ile hedef alınmasının tesadüf olduğunu düşünmediklerini belirtti. Yaşanan olaylar sonrası Recep Ergül’ün MÜYORBİR üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.

"BURHAN ŞEŞEN ÖZÜR DİLEMELİ"

MESAM Yönetim Kurulu, hem kurumun tüzel kişiliğine hem Başkan Ergül’e yönelik ithamlar nedeniyle Burhan Şeşen’i kamuoyu önünde açık özür vermeye davet etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu provokasyon organize değilse, genel kurul boyunca herkese müdahale eden Burhan Şeşen neden bu saldırıya sessiz kaldı? Bu grubu kim yönlendirdi? MÜYORBİR Genel Kurulunun tüm video kayıtları hiçbir kesinti yapılmadan yayımlansın. Gerçekler görülsün"

MESAM, dört yıldır tüm meslek birlikleri arasında dayanışmayı savunan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, hiçbir kurumun iç işlerine müdahale etmediklerinin altını çizdi.