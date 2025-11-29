Bu akşam hangi diziler var? 29 Kasım Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

29 Kasım 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

TVR Havacılık İcat Akademisi'nde eğitim başlar. Çocuklar, büyük bir heyecanla yeni okullarına giderler. Küçük amcaoğulları, okulu ihmal etmeleri nedeniyle ebeveynleri tarafından cezalandırılır. Taner ve Veysel, çocuklara hangi cezayı verecektir? Küçük amcaoğulları, yaptıkları icatla birlikte bir maceraya çıkarlar. Çocukların başlarına neler gelecektir? Çetin, Esra'dan uzak durmaya çalışır. Leyla'nın cesaretlendirmesiyle Esra'yla konuşmak ister. İkili arasında neler yaşanacaktır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

Serhat, Kader'in babasının kim olduğunu öğrenmiş, onunla yüzleşmek için harekete geçer. Berrak, sıranın kendisine geleceğini biliyordur ve Serhat'ın öfkesinden kurtulmak için bir plan yapar. Serhat, kızlarına tüm gerçeği anlatmaya hazırlanırken Berrak yepyeni bir planla eve geri döner.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Ben Leman

Ne kadar öfkeli görünse de aslında tek amacı Leman'ı korumak olan Demir bir planın içine girer. Bu plan en çok Leman'ı üzer ama Demir'in başka yolu yoktur. Demir'in planından hoşlanmayan Leman geçmiş sırrın peşine kendi bildiği yoldan düşer. Demir'in evinde karşılaştığı kötü bir sürpriz Leman'ı yıllar öncesine götürür Bunca zamandır aradığı cevaba hiç olmadığı kadar yakındır artık. Tüm bunlar olurken Mine'nin kıskançlık krizi sonunda Burak ve Mine acı dolu bir hesaplaşma yaşar.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Geliş

Birden fazla uzay gemisinin dünyaya iniş yapmasıyla gezegen adeta alarma geçer. Amaçları bilinmeyen bu varlıklarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlanır. Ordunun çağrısıyla Dr. Banks, uzaylılarla iletişim kurma görevini üstlenir. Ona bu zorlu süreçte fizikçi Ian Donnelly eşlik edecektir. İkilinin en kritik görevi, uzaylıların barış için mi yoksa istila amacıyla mı geldiklerini anlamaktır. Ancak zaman daralırken, ordunun giderek artan saldırı baskısı işleri daha da zorlaştırır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Hızlı ve Öfkeli 9

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

TV8

20:00 - 02:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.