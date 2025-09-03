Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri her gün olduğu gibi bugün de “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü TRT1, Kanal D, Show TV, Now TV, ATV, Star TV ve TV8’in yayın akışında yer alan diziler dikkat çekiyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek yapımların yanı sıra tekrar bölümler ve farklı programlar da akşam kuşağında yerini alacak.

TRT1

19:00 - 19:50

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:50 - 21:15

Tay

Tay, tüccara satılacağını öğrenince kaçarak annesini bulmaya çalışan bir tayın hikâyesini konu ediyor. Ubey, kıymetli bir cins at olan Riyah'ı bulana ödül vereceğini açıklar. Haberi duyan iki hırsız, Riyah'ın peşine düşer. Riyah, peşine düşen insanlardan kurtulup annesini bulmayı başarabilecek midir?

21:15 - 23:15

Mevlid Gecesi Özel

Mevlid Gecesi Özel programında Hz. Muhammed'in doğum gecesi sohbet ve dualarla idrak ediliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Avengers: Endgame

Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Ne Olacak Halim

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur. Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur. Burada onun yolu, kocası tarafından terk edilen ve dört çocuğu ile hayat mücadelesi veren Melek ile kesişir. Melek'e aşık olan Halim, kaderin cilvesiyle Melek'in çocuklarına bakıcılık yapmak zorunda kalır.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Hükümet Kadın

Midyat'ta yaşayan sekiz çocuk annesi Xate, okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini belediye başkanı koltuğunda bulur. Xate, çocuklarına rağmen, başkanlığı iyi bir şekilde yapmaya kararlıdır. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:15

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gece, Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gecedir. Peygamber Efendimizin doğumu nasıl müjdelendi? Yüce Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği bu gecede neler oldu? Bu gecenin önemi nedir? Bu gece nasıl dua edilmelidir? Mevlit Kandili özel duası ve bu geceye dair merak edilen her şey Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun yorumuyla ekrana geliyor.

22:00 - 01:40

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

Abraha’nın fil ordusuyla Mekke’ye yönelişi, Efendimiz’in dedesi ve Kâbe’nin anahtarının sahibi Abdulmuttalib başta olmak üzere, tüm Mekke halkını tedirgin eder. Hem oğlunun emaneti gelinini hem Mekke’yi hem de Kâbe’yi gelecek felaketten koruması beklenen Abdulmuttalib; Abraha’ya sadece, savaşmadan savaş ganimeti olarak aldığı otlak hayvanlarının iadesini istemeye gider. Abraha'nın filleri Mekke’ye doğru bir adım dahi atmaz. Milyonlarca ebabil kuşu, Abraha’nın ordusunu taş yağmuruna tutar. Bir ay sonra, Efendimiz’in doğumu gerçekleşir. O gece gökyüzünden yere nur inmiştir. Kabe’de putlar bir anda yerle bir olmuştur. Allah’ın izniyle, koruması gereken emanet, sadece Mekke’ye değil, tüm aleme rahmet olarak gönderilmiştir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?