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Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül Perşembe 2026 televizyondaki diziler

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü eylül ayında kanalların yayın akışında dizi, film ve eğlence programları dikkat çekiyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak, hangi kanalda ne var? İşte 3 Eylül perşembe 2026 TV yayın akışı ve akşam ekranına gelecek yapımlar...

Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül Perşembe 2026 televizyondaki diziler

3 Eylül perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...

TRT 1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 21:00 Dizi

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

FOX

  • 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 İllegal Hayatlar: Meclis

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

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