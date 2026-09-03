Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül Perşembe 2026 televizyondaki diziler

3 Eylül perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...
TRT 1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 21:00 Dizi
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker
FOX
- 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber
- 20:00 - 22:15 İllegal Hayatlar: Meclis
STAR TV
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
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