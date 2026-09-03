Bu akşam hangi diziler var? 3 Eylül Perşembe 2026 televizyondaki diziler

3 Eylül perşembe akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...

TRT 1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 21:00 Dizi

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

FOX

19:00 - 20:00 NOW Ana Haber

20:00 - 22:15 İllegal Hayatlar: Meclis

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV