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Serenay Sarıkaya'dan kas şov! Ayna karşısına geçip paylaştı

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sarıkaya, spor yaparken ayna karşısına geçip kol kaslarını sergiledi.

Serenay Sarıkaya'dan kas şov! Ayna karşısına geçip paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, epeydir yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Serenay Sarıkaya dan kas şov! Ayna karşısına geçip paylaştı 1

Bu süreçte sosyal medya hesabından keyifli anlarını yayımlayan Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Serenay Sarıkaya dan kas şov! Ayna karşısına geçip paylaştı 2

Oyuncu, bu sefer spor sonrası siyah-beyaz anlarını takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya dan kas şov! Ayna karşısına geçip paylaştı 3

Kol kaslarını sergileyen Serenay Sarıkaya, ayna karşısında poz verdi. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Serenay Sarıkaya mert demir
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